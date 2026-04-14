Projection de film à Pallice Palace avec intervenants, Pallice Palace, La Rochelle

Projection de film à Pallice Palace avec intervenants Mercredi 27 mai, 19h00 Pallice Palace Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T19:00:00+02:00 – 2026-05-27T20:30:00+02:00

Le mercredi 27 mai, Pallice Palace vous propose le visionnage du film « L’Aventure, un jeu d’enfant », qui retrace l’expérience de Célian, Aurélie et leurs deux enfants. Ils ont choisi d’effectuer un voyage à vélo d’un an vers les Etats-Unis ! Un périple de 7000 km qui a appris à la famille à apprécier l’effort du voyage non motorisé, et qui a mené à de belles découvertes.

La projection sera suivie d’un débat avec Marie Santini, qui a parcouru l’Afrique à vélo.

L’accès est ouvert au grand public ! Pour vous inscrire, contactez Pallice Palace à cette adresse: evenement@pallice-palace.fr

Lieu: Pallice Palace

Date: le 27 mai, de 19h à 20h30

Inscription obligatoire à evenement@pallice-palace.fr

Pallice Palace 162 ter, Bd Emile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « evenement@pallice-palace.fr »}] [{« link »: « mailto:evenement@pallice-palace.fr »}]

Le 27 mai, Pallice Palace projette le film « L’Aventure, un jeu d’enfant », suivi de l’intervention de Marie Santini.