Projection de films anciens sur Metz L’Arob@se Metz

Informations pratiques

Metz

Projection de films anciens sur Metz

L’Arob@se 1 Place de la Bibliothèque Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 16:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Voyage vers le passé avec une projection exceptionnelle d’archives (8 mm et Super 8) réalisées à Metz entre les années 1950 et 1970 et issues d’archives familiales.

Ces images, conservées dans les collections d’Image’Est, association régionale dédiée à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine audiovisuel du Grand Est, offrent un témoignage précieux sur la vie quotidienne et l’évolution de la ville. La projection sera commentée par Maxime Bucciarelli, auteur et historien spécialiste du patrimoine messin, avant un temps d’échange.

Dans le cadre des Journées européennes du PatrimoineTout public

0 .

L’Arob@se 1 Place de la Bibliothèque Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A journey into the past with a special screening of archival footage (8 mm and Super 8) shot in Metz between the 1950s and 1970s and drawn from family archives.

These images, preserved in the collections of Image’Est—a regional association dedicatedto preserving and promoting the audiovisual heritage of the Grand Est region, offer a valuable glimpse into daily life and the city’s evolution. The screening will be narrated by Maxime Bucciarelli, an author and historian specializing in Metz’s heritage, followed by a discussion.

As part of the European Heritage Days

L’événement Projection de films anciens sur Metz Metz a été mis à jour le 2026-07-27 par AGENCE INSPIRE METZ