Projection de photographies d’archives portuaires, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée maritime, fluvial et portuaire · Rouen
Informations pratiques
Projection de photographies d’archives portuaires Samedi 19 septembre, 14h00 Musée maritime, fluvial et portuaire Seine-Maritime
Durée 1h, 4€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Projection de photographies d’archives portuaires, activité du Port de Rouen dans la première moitié du 20e s.
Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76.
Projection de photographies d’archives portuaires, activité du Port de Rouen dans la première moitié du 20e s.
©Port de Rouen
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