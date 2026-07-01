UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rouen

Projection de photographies d’archives portuaires, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée maritime, fluvial et portuaire · Rouen

Projection de photographies d’archives portuaires, Musée maritime, fluvial et portuaire, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée maritime, fluvial et portuaire
Adresse
Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h, 4€.

Projection de photographies d’archives portuaires Samedi 19 septembre, 14h00 Musée maritime, fluvial et portuaire Seine-Maritime

Durée 1h, 4€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Projection de photographies d’archives portuaires, activité du Port de Rouen dans la première moitié du 20e s.

Musée maritime, fluvial et portuaire Hangar n°13, Quai Emile-Duchemin, 76000 Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie 02 32 10 15 51 http://www.musee-maritime-rouen.asso.fr Le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen retrace le passé du port de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d’histoire : un ancien hangar portuaire affecté au stockage du vin en provenance d’Afrique du Nord. Histoire de la batellerie et visite de la péniche « Pompon Rouge », les anciens ponts de Rouen, exposition « Rouen, ville maritime » construction et réparation navale aux « chantier de Normandie », la plongée en seine des épaves, la charpente maritime, les bateaux d’intérêt patrimonial. Téor 1, 2, 3 arrêt Mont-Riboudet Proximité du centre commercial Docks 76.
Projection de photographies d’archives portuaires, activité du Port de Rouen dans la première moitié du 20e s.

©Port de Rouen

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)