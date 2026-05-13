Projection de vidéo : Lieux communs, Musée de Louviers, Louviers

Projection de vidéo : Lieux communs Samedi 23 mai, 19h00 Musée de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Comme chaque année, le Musée de Louviers participe à la Nuit des musées et a renouvelé son inscription au dispositif « La Classe l’œuvre ! ». Pour cette édition 2026, le public est invité de 19h à minuit, à voyager dans les galeries du musée. Destination : un « quelque part » ou un « ailleurs ». Pour que la magie soit au rendez-vous, certaines salles ont été repensées pour offrir aux publics une expérience lumineuse et immersive.

« Lieux communs »

Pour annoncer l’ouverture de la nouvelle exposition temporaire Gérald Kerguillec « Je vais finir impressionniste ! », le musée projettera, en avant-première, une sélection d’œuvres spécialement animée pour l’occasion. Cette animation plongera les visiteurs dans les paysages imaginaires de l’artiste. Une immersion au cœur de l’innovation artistique.

Musée de Louviers 26 Rue Pierre Mendès France, 27400 Louviers, France Louviers 27400 Eure Normandie 0232095854 https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Importante collection de céramiques : faïences (XVIIe siècle- XVIIIe siècle) de Rouen, Nevers, Delft, céramiques normandes. Mobilier (XVIe siècle-XIXe siècle) : nombreux coffres, crédences, buffets rouennais. Peintures (XIXe siècle) : paysagistes locaux. Histoire locale : estampes. Industrie textile (machines du XIXe siècle). Ethnologie normande. Exception faite de la salle consacrée à l’industrie textile, témoignage d’une activité jadis florissante dans la région, les autres collections du musée ne sont pas visibles. Cependant, en attendant de pouvoir les présenter à nouveau, le musée reste ouvert au public et propose des expositions temporaires autour de différents thèmes et de certaines collections du musée.

Comme chaque année, le Musée de Louviers participe à la Nuit des musées et a renouvelé son inscription au dispositif « La Classe l’œuvre ! ». Pour cette édition 2026, le public est invité de 19h à à …

©Jean Pierre Copitet