Projection Débat | E.1027 Eileen Gray et la maison en bord de mer ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Projection Débat | E.1027 Eileen Gray et la maison en bord de mer

Jeudi 23 avril 2026 de 20h à 23h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23 23:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Documentaire de Beatrice Minger et Christoph Schaub | Suisse | 2024 | 90minutes. Un voyage cinématographique dans l’esprit d’Eileen Gray.

Dans le cadre de DOCVILLE.

Un voyage cinématographique dans l’esprit d’Eileen Gray. La créatrice irlandaise construit un refuge sur la Côte d’Azur en 1929. Sa première maison est un chef-d’œuvre discret et avant-gardiste. Elle la nomme E.1027, mariage énigmatique de ses initiales et de celles de Jean Badovici, avec qui elle l’a construite. Le Corbusier, en découvrant la maison, est intrigué, obsédé. Il recouvre les murs de peintures murales et en publie des photos. Gray qualifie ces peintures de vandalisme et demande leur restitution. Il ignore ses souhaits et construit à la place son célèbre Cabanon directement derrière E.1027, qui domine encore aujourd’hui la narration du site. Une histoire sur le pouvoir de l’expression féminine et le désir des hommes de la contrôler.



En partenariat avec l’association Devenir, la Maison de l’architecture et de la ville PACA et la Société des architectes, avec la participation de Fabienne Magnan, architecte et vice-présidente de Devenir et d’Ivry Serres, architecte et président de la Maison de l’architecture et de la ville PACA. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Documentary by Beatrice Minger and Christoph Schaub | Switzerland | 2024 | 90minutes. A cinematic journey into the mind of Eileen Gray.

L’événement Projection Débat | E.1027 Eileen Gray et la maison en bord de mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme d’Aix en Provence