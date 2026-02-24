Projection-débat Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon
Projection-débat Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon jeudi 23 juillet 2026.
Projection-débat
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:00:00
2026-07-23
Le marché de l’art sous l’occupation (2021) en présence du réalisateur, Vassili Silovic.
Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Le marché de l’art sous l’occupation (2021) with director Vassili Silovic.
