Projection-débat Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Projection-débat

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le marché de l’art sous l’occupation (2021) en présence du réalisateur, Vassili Silovic.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

Le marché de l’art sous l’occupation (2021) with director Vassili Silovic.

