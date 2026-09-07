PROJECTION – DEBAT : « Le serment de Cyriaque », salle Benoîte Groult, park hotel, Hyères
samedi 19 septembre 2026 · salle Benoîte Groult, park hotel · Hyères
Informations pratiques
PROJECTION – DEBAT : « Le serment de Cyriaque » Samedi 19 septembre, 18h30 salle Benoîte Groult, park hotel Var
Rendez-vous dans la salle de conférence Benoîte Groult – Park Hôtel
Réservation conseillée à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Une projection spéciale illustrera la thématique de la protection du patrimoine en situation de conflits armés avec le film « Le serment de Cyriaque », présentée par la Section PACA du Bouclier bleu, représentée par Jacques Rebière.
Durant la guerre en Syrie 28000 objets du musée d’Alep ont été mis à l’abri par le personnel du musée au risque de sa propre vie. Ce film met en valeur l’implication des professionnels du patrimoine dans la réussite de leur mission, cela bien au-delà des frontières de la Syrie.
Cette séance sera suivi d’un temps de débat sur la question de la vulnérabilité du patrimoine en général, en temps de guerre en particulier.
Durée : environ 1h30
En partenariat avec l’UTD
salle Benoîte Groult, park hotel 16 avenue de belgique 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]
Une projection spéciale illustrera la thématique de la protection du patrimoine en situation de conflits armés avec le film « Le serment de Cyriaque », présentée par la Section PACA du Bouclier bleu,…
À voir aussi à Hyères (Var)
- Sur les traces des écrivains à Hyères, Office de tourisme Hyères, Hyères 18 septembre 2026
- Parcours autonome, site archéologique d’Olbia,, Hyères 18 septembre 2026
- Concert de Julii Sharp Place Theodore Lefebvre Hyères 18 septembre 2026
- Twin race Espace Nautique du port de Hyères Hyères 19 septembre 2026
- Journées européennes du Patrimoine Port-Cros Port-Cros Hyères 19 septembre 2026