Informations pratiques

PROJECTION – DEBAT : « Le serment de Cyriaque » Samedi 19 septembre, 18h30 salle Benoîte Groult, park hotel Var

Rendez-vous dans la salle de conférence Benoîte Groult – Park Hôtel

Réservation conseillée à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Une projection spéciale illustrera la thématique de la protection du patrimoine en situation de conflits armés avec le film « Le serment de Cyriaque », présentée par la Section PACA du Bouclier bleu, représentée par Jacques Rebière.

Durant la guerre en Syrie 28000 objets du musée d’Alep ont été mis à l’abri par le personnel du musée au risque de sa propre vie. Ce film met en valeur l’implication des professionnels du patrimoine dans la réussite de leur mission, cela bien au-delà des frontières de la Syrie.

Cette séance sera suivi d’un temps de débat sur la question de la vulnérabilité du patrimoine en général, en temps de guerre en particulier.

Durée : environ 1h30

En partenariat avec l’UTD

salle Benoîte Groult, park hotel 16 avenue de belgique 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]

Une projection spéciale illustrera la thématique de la protection du patrimoine en situation de conflits armés avec le film « Le serment de Cyriaque », présentée par la Section PACA du Bouclier bleu,…