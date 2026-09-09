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Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Elsa Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray

Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Elsa Triolet
Adresse
109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h10.

Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Elsa Triolet Seine-Maritime

Durée 1h10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00

Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cette projection-débat vous invite à découvrir Alice Guy, Lotte Reiniger et Caroline Leaf, trois réalisatrices pionnières pourtant largement oubliées de l’histoire du cinéma. À travers leurs parcours et leurs innovations, la séance met en lumière la contribution essentielle des femmes au septième art. Elle se prolonge par un échange ludique autour de leur place dans les métiers du cinéma et des inégalités et discriminations qu’elles rencontrent encore aujourd’hui.
– La Littoralité Francophone –

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Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma

©Sophie Lulague

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