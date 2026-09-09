Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Elsa Triolet · Saint-Étienne-du-Rouvray
Informations pratiques
Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Elsa Triolet Seine-Maritime
Durée 1h10.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00
Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Cette projection-débat vous invite à découvrir Alice Guy, Lotte Reiniger et Caroline Leaf, trois réalisatrices pionnières pourtant largement oubliées de l’histoire du cinéma. À travers leurs parcours et leurs innovations, la séance met en lumière la contribution essentielle des femmes au septième art. Elle se prolonge par un échange ludique autour de leur place dans les métiers du cinéma et des inégalités et discriminations qu’elles rencontrent encore aujourd’hui.
– La Littoralité Francophone –
Médiathèque Elsa Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-st-etienne-du-rouvray.c3rb.org/agenda/a-venir »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma
©Sophie Lulague
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