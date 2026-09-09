Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma, Médiathèque Elsa Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Projection-débat : Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma Vendredi 18 septembre, 19h00 Médiathèque Elsa Triolet Seine-Maritime

Durée 1h10.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:10:00+02:00

Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cette projection-débat vous invite à découvrir Alice Guy, Lotte Reiniger et Caroline Leaf, trois réalisatrices pionnières pourtant largement oubliées de l’histoire du cinéma. À travers leurs parcours et leurs innovations, la séance met en lumière la contribution essentielle des femmes au septième art. Elle se prolonge par un échange ludique autour de leur place dans les métiers du cinéma et des inégalités et discriminations qu’elles rencontrent encore aujourd’hui.

– La Littoralité Francophone –

Médiathèque Elsa Triolet 109 rue du Madrillet, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-st-etienne-du-rouvray.c3rb.org/agenda/a-venir »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 83 68 »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Pionnières ! Histoire de femmes du cinéma

©Sophie Lulague