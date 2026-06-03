Chambre Noire : William Klein

36 minutes, 1965

Production ORTF, série Chambre Noire.

Un film de la série « Chambre noire », produite par Michel Tournier, Claude Fayard et Albert Plécy, et diffusée par l’ORTF entre mai 1964 et novembre 1969. Premier grand magazine télé consacré à la photographie, chambre noire a apporté une vraie reconnaissance de la photographie auprès d’un large public, tout en présentant des entretiens exigeants, notamment menés par l’écrivain Michel Tournier. Dans cette émission de 1965, William Klein que l’on voit d’abord réaliser des images de mode dans la circulation parisienne, échange ensuite, dans son atelier, avec Michel Tournier.

William Klein ou un homme dans la foule

41 minutes, 1981

Réalisateur, Jean Daniel Verhaeghe ; Producteur, Catherine Ikam pour Antenne 2.

Ce documentaire est une évocation par William Klein de ses photographies, de ses films, mais c’est aussi une déclaration d’amour faite à la ville New York et ses habitant·es. « J’aime le chaos de la rue à New-York (…) il fallait trouver une autre façon de le photographier, ne pas isoler les détails, mais tout attraper, tout fourrer dans le viseur, composer avec le désordre, organiser la panique ».

Tout au long du film, rythmé par la musique et la voix de William Klein, on voit celui-ci photographier et filmer les rues de New York, commenter ses photographies, ses livres, ses films, et s’interroger sur le sens de l’image.

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc.» cette séance vous invite à découvrir deux portraits de William Klein éclairant sa carrière : L’émission « Chambre Noire », et le documentaire « William Klein ou un homme dans la foule ».

Le vendredi 12 juin 2026

de 18h15 à 18h30

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T21:15:00+02:00

fin : 2026-06-12T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T18:15:00+02:00_2026-06-12T18:30:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-des-portraits-de-william-klein-chambre-noire-et-un-homme-dans-la-foule/ +33144787500 info@mep-fr.org



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