Saint-Chély-d’Aubrac

Projection diaporama retour au buron

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Projection diaporama Retour au buron plongez au temps de nos aïeux, quand burons, vaches et paysans animaient l’Aubrac. Un savoir-faire vivant. Sur réservation au 0786569250, avec Serge NIEL et Yoan TROULIER.

Projection du diaporama Retour au buron .

Revivez le temps de nos grands-parents et arrière-grands-parents, lorsque, six mois par an, les burons accueillaient vaches et paysans. Un savoir-faire ancestral qui perdure encore aujourd’hui et façonne l’identité de notre agriculture.

Tarifs plus de 15 ans 5 € ; de 6 à 15 ans 3 € ; adhérents et moins de 6 ans gratuit.

Sur réservation au 07 86 56 92 50, avec Serge NIEL et Yoan TROULIER. .

24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org

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English :

Slide show Retour au buron (Back to the buron): plunge into the days of our ancestors, when burons, cows and farmers brought Aubrac to life. A living know-how. Book in advance at 0786569250, with Serge NIEL and Yoan TROULIER.

L’événement Projection diaporama retour au buron Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)