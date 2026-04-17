Projection diaporama retour au buron Saint-Chély-d’Aubrac
Projection diaporama retour au buron Saint-Chély-d’Aubrac samedi 13 juin 2026.
Saint-Chély-d’Aubrac
Projection diaporama retour au buron
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Projection diaporama Retour au buron plongez au temps de nos aïeux, quand burons, vaches et paysans animaient l’Aubrac. Un savoir-faire vivant. Sur réservation au 0786569250, avec Serge NIEL et Yoan TROULIER.
Projection du diaporama Retour au buron .
Revivez le temps de nos grands-parents et arrière-grands-parents, lorsque, six mois par an, les burons accueillaient vaches et paysans. Un savoir-faire ancestral qui perdure encore aujourd’hui et façonne l’identité de notre agriculture.
Tarifs plus de 15 ans 5 € ; de 6 à 15 ans 3 € ; adhérents et moins de 6 ans gratuit.
Sur réservation au 07 86 56 92 50, avec Serge NIEL et Yoan TROULIER. .
24 chemin du presbytère Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie +33 7 86 56 92 50 animation@aubrac-jardin.org
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English :
Slide show Retour au buron (Back to the buron): plunge into the days of our ancestors, when burons, cows and farmers brought Aubrac to life. A living know-how. Book in advance at 0786569250, with Serge NIEL and Yoan TROULIER.
L’événement Projection diaporama retour au buron Saint-Chély-d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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