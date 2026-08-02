Projection – documentaire FIAP Paris Paris
dimanche 20 septembre 2026 · FIAP Paris · Paris
Informations pratiques
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine, le FIAP Paris vous invite à la projection du documentaire « 26, Rue du Départ. Érase una en vez París », réalisé par Gloria Crespo MacLennan.
Ce film retrace la vie et l’œuvre de María Blanchard, peintre espagnole avant-gardiste et figure majeure du cubisme, dont le parcours a profondément marqué l’histoire de l’art du XXᵉ siècle.
Dimanche 20 septembre à 17h
Auditorium du FIAP Paris
Projection d’un documentaire consacré à María Blanchard, figure majeure du cubisme, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine et du Matrimoine 2026.
Le dimanche 20 septembre 2026
de 17h00 à 18h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T20:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T17:00:00+02:00_2026-09-20T18:30:00+02:00
FIAP Paris 30 rue cabanis 75014 Paris
https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr
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