Projection documentaire : Kash Kash, de Lea Najjar, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Projection documentaire : Kash Kash, de Lea Najjar Mardi 7 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T17:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-07T17:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

De mai à septembre 2026, l’Alcazar accueille l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970. Clichés méconnus de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth », auparavant présentée à l’Institut du Monde Artabe. Dans ce cadre, le département Civilisations, en partenariat avec le Primed-CMCA, vous propose un cycle de projections sur le Liban actuel. Venez découvrir des facettes méconnues du pays du Cèdre !

Aujourd’hui, nous vous proposons le documentaire « Kash Kash » de Lea Najjar. Au-dessus de Beyrouth vole un porteur d’espoir inattendu : le pigeon. Les jeunes jouent avec lui à « Kash Hamam ». Pendant le récent effondrement politique dystopique, la réalisatrice nous embarque dans un voyage de toit en toit à la rencontre de trois joueurs et une jeune fille.

(Allemagne, Liban, 2022, 90 min)

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth

©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth