Projection documentaire : Kash Kash, de Lea Najjar, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille
mardi 7 juillet 2026 · Bibliothèque l'Alcazar · Marseille
Informations pratiques
Projection documentaire : Kash Kash, de Lea Najjar Mardi 7 juillet, 17h30 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T17:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00
Fin : 2026-07-07T17:30:00+02:00 – 2026-07-07T19:30:00+02:00
©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth
De mai à septembre 2026, l’Alcazar accueille l’exposition « Photographier le patrimoine du Liban, 1864-1970. Clichés méconnus de la Bibliothèque Orientale de Beyrouth », auparavant présentée à l’Institut du Monde Artabe. Dans ce cadre, le département Civilisations, en partenariat avec le Primed-CMCA, vous propose un cycle de projections sur le Liban actuel. Venez découvrir des facettes méconnues du pays du Cèdre !
Aujourd’hui, nous vous proposons le documentaire « Kash Kash » de Lea Najjar. Au-dessus de Beyrouth vole un porteur d’espoir inattendu : le pigeon. Les jeunes jouent avec lui à « Kash Hamam ». Pendant le récent effondrement politique dystopique, la réalisatrice nous embarque dans un voyage de toit en toit à la rencontre de trois joueurs et une jeune fille.
(Allemagne, Liban, 2022, 90 min)
Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth
©Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth
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