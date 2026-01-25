Projection documentaire L’usine secrète, Emmanuel Graff Uffholtz
vendredi 9 octobre 2026 · Uffholtz
Informations pratiques
Uffholtz
Projection documentaire L’usine secrète, Emmanuel Graff
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-09 18:30:00
fin : 2026-10-09 20:30:00
Date(s) :
2026-10-09
Un documentaire sur la vie ouvrière en Lorraine et au Luxembourg, entre solidarité, autonomie, humour et résistance. Échange avec le réalisateur !
Ce documentaire propose un voyage dans le monde de la sidérurgie et des mines de fer lorraine et luxembourgeoise, des années 1970 à nos jours, pour en montrer les côtés conviviaux et d’autonomie voire de résistance, à travers la fauche, la bricole, les repas en usine, les fêtes, l’humour, la solidarité et les échanges.
Échangez avec le réalisateur à l’issue de la projection ! .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
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English :
A documentary on working-class life in Lorraine and Luxembourg, exploring solidarity, independence, humor, and resistance. Chat with the director!
L’événement Projection documentaire L’usine secrète, Emmanuel Graff Uffholtz a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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