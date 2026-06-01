Projection du court métrage : les rejetés, Eglise Saint-Julien, Le Havre
Projection du court métrage : les rejetés, Eglise Saint-Julien, Le Havre samedi 19 septembre 2026.
Projection du court métrage : les rejetés 19 et 20 septembre Eglise Saint-Julien Seine-Maritime
Durée 10 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:10:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:10:00+02:00
Installation temporaire d’une oeuvre « or de vie » de Daniel LeBlond, artiste québecois.
Court métrage : « Les Rejetés ». Projection animée par l’artiste les 19 et 20 septembre à 17h
Eglise Saint-Julien 49 rue Maurice Blard, 76610 Le Havre Le Havre 76610 Rouelles Seine-Maritime Normandie L’une des plus vieilles églises du Havre, entre parc et forêt. Accessible en transports en commun, parking à proximité.
Installation temporaire d’une oeuvre « or de vie » de Daniel LeBlond, artiste québecois.
©Daniel LeBlond
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier Évasion tropicale Cocktails à base de rhum La Grande École Le Havre 2 juin 2026
- Atelier créatif Vitrail Atelier Chouette Verre Le Havre 3 juin 2026
- Le Havre, port d’arrivée de La Solitaire du Figaro Paprec Le Havre, Port de Plaisance Le Havre 3 juin 2026
- Propos de jardinier À la découverte des plantes carnivores Les Jardins Suspendus Le Havre 3 juin 2026
- Atelier Pause crochet Calice & Mandibule Le Havre 3 juin 2026