Projection du documentaire : Camille Claudel, sculpter pour exister, Micro-Folie Espace Didier Bienaimé, La Chapelle-Saint-Luc

Projection du documentaire : Camille Claudel, sculpter pour exister Samedi 23 mai, 16h00 Micro-Folie Espace Didier Bienaimé Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Cent soixante ans après sa naissance, que reste-t-il de Camille Claudel ? Une poignée de photographies, peu d’œuvres et un mythe : celui d’une artiste rebelle, femme flamboyante au destin brisé, égérie de Rodin, qui sombra dans la folie après leur relation passionnée. À une époque où peu de femmes accèdent à une carrière artistique, elle réussira, sûre de son talent et grâce au soutien matériel de celui dont elle sera l’inspiratrice bien plus que la disciple, à imposer son style audacieux dans le monde de la sculpture, alors considérée comme art viril par excellence. Femme « la plus géniale de son temps » selon la critique, Camille Claudel n’est pourtant pas la seule à se rêver sculptrice… Durée 52 minutes

Micro-Folie Espace Didier Bienaimé 25 bis avenue Roger Salengro, 10600 La Chapelle Saint-Luc La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est 03.25.71.63.43 https://www.espacedidierbienaime.fr/ Parking, transports à proximité.

Cent soixante ans après sa naissance, que reste-t-il de Camille Claudel ? Une poignée de photographies, peu d’œuvres et un mythe : celui d’une artiste rebelle, femme flamboyante au destin brisé, de À…

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