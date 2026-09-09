Projection du documentaire Fini de rire ! Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Informations pratiques

Montendre

Projection du documentaire Fini de rire !

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:20:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Projection du documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? de Jean-Baptiste Rivoire

Après la projection, débat en direct depuis le cinéma L’Ecran à Saint-Denis, avec des humoristes intervenant dans le film.

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Screening of the documentary: No More Laughing! Political Humor on High Alert? by Jean-Baptiste Rivoire

Following the screening, a live discussion from the L’Ecran cinema in Saint-Denis, featuring comedians who appear in the film.

L’événement Projection du documentaire Fini de rire ! Montendre a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge