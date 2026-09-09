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Projection du documentaire Fini de rire ! Cinéma Andronis de Montendre Montendre

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Andronis de Montendre · Montendre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:20:00
Lieu
Cinéma Andronis de Montendre
Adresse
Centre culturel François Mitterand
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif

Montendre

Projection du documentaire Fini de rire !

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:20:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Projection du documentaire Fini de rire ! L’humour politique au garde-à-vous ? de Jean-Baptiste Rivoire
Après la projection, débat en direct depuis le cinéma L’Ecran à Saint-Denis, avec des humoristes intervenant dans le film.
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02  cinema.landronis@gmail.com

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English :

Screening of the documentary: No More Laughing! Political Humor on High Alert? by Jean-Baptiste Rivoire
Following the screening, a live discussion from the L’Ecran cinema in Saint-Denis, featuring comedians who appear in the film.

L’événement Projection du documentaire Fini de rire ! Montendre a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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