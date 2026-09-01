Projection du documentaire Ma langue natale de Rémi Mauger | Journées du Patrimoine Cinéma Le Trianon Lion-sur-Mer

Informations pratiques

Lion-sur-Mer

Projection du documentaire Ma langue natale de Rémi Mauger | Journées du Patrimoine

Cinéma Le Trianon Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Documentaire consacré au parler normand, abordant la question de l’avenir et du partage de ce patrimoine linguistique.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur. Durée 1h30.

Documentaire consacré au parler normand, abordant la question de l’avenir et du partage de ce patrimoine linguistique.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur. Durée 1h30. .

Cinéma Le Trianon Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 2 31 36 12 00

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English : Projection du documentaire Ma langue natale de Rémi Mauger | Journées du Patrimoine

A documentary on the Norman dialect, exploring the future of this linguistic heritage and how it is shared.

The screening will be followed by a discussion with the director. Running time: 1 hour 30 minutes.

L’événement Projection du documentaire Ma langue natale de Rémi Mauger | Journées du Patrimoine Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer