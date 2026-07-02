Informations pratiques

Projection du documentaire « Simona » de Natalia Koryncka-Gruz Vendredi 20 novembre, 18h00 Médiathèque Saint Cyprien Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-20T18:00:00+01:00 – 2026-11-20T20:30:00+01:00

Projection du documentaire Simona, de Natalia Koryncka-Gruz (2022)

Ida (26 ans), petite-nièce de Simona Kossak, célèbre protectrice de la forêt de Białowieża, retrace son parcours exceptionnel et dévoile des secrets de famille en triant de vieilles photos.

La projection sera suivie d’une rencontre avec la réalisatrice (sous réserve).

Projection dans le cadre de l’exposition « Bialowieza, la forêt vivante de Lech & Simona » et le festival le Mois du film documentaire.

En partenariat avec l’association d’actions culturelles franco-polonaises, Apolina.

Médiathèque Saint Cyprien Square Maurice Pujol Toulouse Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 63 30

Projection du documentaire Simona, de Natalia Koryncka-Gruz (2022)

© Lech Wilczek