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Projection du documentaire « Un collège dans le vent », Cinéma St Charles, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma St Charles · Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Projection du documentaire « Un collège dans le vent », Cinéma St Charles, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cinéma St Charles
Adresse
15 Rue du Pont, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, France
Ville
49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire

Projection du documentaire « Un collège dans le vent » Dimanche 20 septembre, 11h00 Cinéma St Charles Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:40:00+02:00

Film documentaire sur l’histoire du collège Maryse Bastié, de sa création en 1962 à nos jours. Vous y découvrirez les témoignages d’anciens du collège, personnels et élèves et des images d’archives.

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Film documentaire sur l’histoire du collège Maryse Bastié, de sa création en 1962 à nos jours. Vous y découvrirez les témoignages d’anciens du collège, personnels et élèves et des images d’archives.

©Anne-HélèneDelavigne

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