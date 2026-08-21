Projection du documentaire « Un collège dans le vent », Cinéma St Charles, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma St Charles · Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Informations pratiques
Projection du documentaire « Un collège dans le vent » Dimanche 20 septembre, 11h00 Cinéma St Charles Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:40:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:40:00+02:00
Film documentaire sur l’histoire du collège Maryse Bastié, de sa création en 1962 à nos jours. Vous y découvrirez les témoignages d’anciens du collège, personnels et élèves et des images d’archives.
Cinéma St Charles 15 Rue du Pont, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, France Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 39 24 26 »}]
Film documentaire sur l’histoire du collège Maryse Bastié, de sa création en 1962 à nos jours. Vous y découvrirez les témoignages d’anciens du collège, personnels et élèves et des images d’archives.
©Anne-HélèneDelavigne
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