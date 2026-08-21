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AGENDA · Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Eglise d’Ingrandes sur Loire classée « patrimoine XXe siècle », Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire

samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame d'Ingrandes · Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Eglise d’Ingrandes sur Loire classée « patrimoine XXe siècle », Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Notre-Dame d'Ingrandes
Adresse
Rue d'Anjou, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire, France
Ville
49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Département
Maine-et-Loire

Eglise d’Ingrandes sur Loire classée « patrimoine XXe siècle » 19 et 20 septembre Église Notre-Dame d’Ingrandes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Visitez l’église Notre Dame d’Ingrandes labellisée « architecture contemporaine remarquable », vitraux de Gabriel Loire.

Église Notre-Dame d’Ingrandes Rue d’Anjou, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire, France Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241392021 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/leseglises.html
Visitez l’église Notre Dame d’Ingrandes labellisée « architecture contemporaine remarquable », vitraux de Gabriel Loire.

Association Tourisme, Culture et Patrimoine

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