Eglise d’Ingrandes sur Loire classée « patrimoine XXe siècle », Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame d'Ingrandes · Ingrandes-Le Fresne sur Loire
Informations pratiques
Eglise d’Ingrandes sur Loire classée « patrimoine XXe siècle » 19 et 20 septembre Église Notre-Dame d’Ingrandes Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T00:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visitez l’église Notre Dame d’Ingrandes labellisée « architecture contemporaine remarquable », vitraux de Gabriel Loire.
Église Notre-Dame d’Ingrandes Rue d’Anjou, 49123 Ingrandes-Le Fresne sur Loire, France Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241392021 http://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/leseglises.html
Visitez l’église Notre Dame d’Ingrandes labellisée « architecture contemporaine remarquable », vitraux de Gabriel Loire.
Association Tourisme, Culture et Patrimoine
À voir aussi à Ingrandes-Le Fresne sur Loire (Maine-et-Loire)
- Spectacle Super-Renard Rue du Cimetière Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 11 septembre 2026
- Visite patrimoniale commenté du bourg d’Ingrandes-Le Fresne sur Loire Journées Européennes du Patrimoine Salle des Marronniers Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 19 septembre 2026
- Visite des églises des 3 communes historiques, Église Notre-Dame d’Ingrandes, Ingrandes-Le Fresne sur Loire 19 septembre 2026
- Exposition Les foires et marchés d’Ingrandes, 800 ans d’histoire (1250 1950) Journées Européennes du Patrimoine Salle des Marronniers Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 19 septembre 2026
- Conférence Les foires et marchés d’Ingrandes Journées Européennes du Patrimoine Salle des Marronniers Maison du Tourisme Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 19 septembre 2026