Projection du documentaire : « Welcome to Portishead » (réalisé par Pascal Signolet, 1998), Le Grand Mix, Tourcoing
dimanche 20 septembre 2026 · Le Grand Mix · Tourcoing
Informations pratiques
Projection du documentaire : « Welcome to Portishead » (réalisé par Pascal Signolet, 1998) Dimanche 20 septembre, 16h30 Le Grand Mix Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Projection du documentaire Welcome to Portishead au Grand Mix
Réalisé par Pascal Signolet (1998) – Durée : 52 min
Plongez dans l’univers singulier du groupe britannique Portishead à travers le documentaire Welcome to Portishead, réalisé par Pascal Signolet en 1998.
Dimanche à 16h30
⏱️ Durée : 52 minutes
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Le Grand Mix 5 place Notre-Dame, 59200 Tourcoing, France Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France 0320701000 https://legrandmix.com Scène de Musiques Actuelles, dotée d’une salle de concert « historique » depuis 1997, augmenté d’un nouveau club et d’un studio de création en 2019, le Grand Mix est l’outil d’un projet culturel et artistique innovant et ambitieux, participatif et responsable. Il est porteur d’une démarche durable globale avec développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Cette démarche est confirmée par la réduction des déchets, les ruches sur le toit, le court-circuit, le resto-café… Métro Colbert
Projection du documentaire Welcome to Portishead au Grand Mix
© DR
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