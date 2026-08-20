Projection du film « Autours de Remembrance : témoignages sur l’Usine de Chedde », Salle des Cités Jardins, Passy
samedi 19 septembre 2026 · Salle des Cités Jardins · Passy
Informations pratiques
Projection du film « Autours de Remembrance : témoignages sur l’Usine de Chedde » Samedi 19 septembre, 16h00 Salle des Cités Jardins Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Coup de projecteur sur l’usine de CHEDDE !
A travers des interviews, souvenirs et anecdotes, ce film du réalisateur Godefroy de Maupeou met en lumière l’histoire du hameau de Chedde et tout particulièrement son usine qui célèbre cette année ses 130 ans.
Salle des Cités Jardins 166 avenue du mont-Blanc 74190 Passy Passy 74190 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Salle des fêtes
Coup de projecteur sur l’usine de CHEDDE !
© Mairie de Passy
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