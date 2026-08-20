Rémanences, Crémerie, Passy
samedi 19 septembre 2026 · Crémerie · Passy
Informations pratiques
Rémanences 19 et 20 septembre Crémerie Haute-Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette exposition présente le travail de recherche et d’exploration de ces deux artistes pendant leur résidence départementale au Point Commun, espace d’art contemporain à Annecy autour d’un sujet qui les accompagne depuis plusieurs années : les phénomènes inexpliqués, le cosmique, les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
Cette exposition nous amène à nous poser des questions sur la perception de ce qui nous entoure. S’agit-il de rêve ou de réalité ? Comment passe-ton d’une perception à une autre ? d’un rêve collectif à un autre ? Quels dangers nous guettent ? Comment parer ces dangers ?I
Crémerie 273 rue de l’église 74190 PASSY Passy 74480 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.cremerie.art Espace « art et design » évolutif.
Cette exposition présente le travail de recherche et d’exploration de ces deux artistes pendant leur résidence départementale au Point Commun, espace d’art contemporain à Annecy autour d’un sujet qui…
© Margot Pintaux & Thibault Carcassonne
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