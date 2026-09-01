Informations pratiques

Babilée 91

60 minutes, 1992

Le danseur légendaire Jean Babilée créa à 23 ans le ballet de Cocteau Le Jeune homme et la Mort. 35 ans plus tard, il interpréta Life de Maurice Béjart. Babilée est un film attentif et respectueux, où le danseur est filmé par William Klein dans son univers quotidien, sa cuisine, les rues de Paris, alors qu’il travaille… À travers le caractère intimiste du film se dessine aussi un Klein qui s’interroge sur l’emprise du temps, Babilée étant, un peu comme lui, un danseur infatigable qui se retourne sur l’œuvre qu’il laisse.

Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à découvrir les films « Babilée 91 » et « Les obsèques de François Mitterrand ».

Le vendredi 11 septembre 2026

de 18h15 à 19h45

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-11T21:15:00+02:00

fin : 2026-09-11T22:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-11T18:15:00+02:00_2026-09-11T19:45:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-babilee-91-precede-du-court-metrage-les-obseques-de-francois-mitterand-de-william-klein/



Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire

