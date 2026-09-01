Projection du film « Babilée 91 » précédé du court métrage « Les obsèques de François Mitterrand » de William Klein Maison Européenne de la Photographie Paris
vendredi 11 septembre 2026 · Maison Européenne de la Photographie · Paris
Informations pratiques
Babilée 91
60 minutes, 1992
Le danseur légendaire Jean Babilée créa à 23 ans le ballet de Cocteau Le Jeune homme et la Mort. 35 ans plus tard, il interpréta Life de Maurice Béjart. Babilée est un film attentif et respectueux, où le danseur est filmé par William Klein dans son univers quotidien, sa cuisine, les rues de Paris, alors qu’il travaille… À travers le caractère intimiste du film se dessine aussi un Klein qui s’interroge sur l’emprise du temps, Babilée étant, un peu comme lui, un danseur infatigable qui se retourne sur l’œuvre qu’il laisse.
Dans le cadre de la Rétrospective « William Klein : Films, etc. », cette séance vous invite à découvrir les films « Babilée 91 » et « Les obsèques de François Mitterrand ».
Le vendredi 11 septembre 2026
de 18h15 à 19h45
payant
De 0 à 14 €.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-11T21:15:00+02:00
fin : 2026-09-11T22:45:00+02:00
Date(s) : 2026-09-11T18:15:00+02:00_2026-09-11T19:45:00+02:00
Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris
https://www.mep-fr.org/event/projection-du-film-babilee-91-precede-du-court-metrage-les-obseques-de-francois-mitterand-de-william-klein/
Afficher la carte du lieu Maison Européenne de la Photographie et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- SPOT #13 : Virage • Juliette Fribourg, Shane Haddad Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026
- WEIRD NIGHTMARE Le Point Ephémère Paris 11 septembre 2026
- Le silence des pantoufles : duo noise radiosonique Cirque Electrique Paris 11 septembre 2026
- Romain Vuillemin Hispanic 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 11 septembre 2026
- SPOT #13 : Miss Camping • Laureline Le Bris-Cep Théâtre Paris – Villette PARIS 11 septembre 2026