Informations pratiques

L’Effet Bahamas(Hélène Crouzillat, 2024, 95’)

L’Assurance chômage semble vivre ses derniers soubresauts victime de l’Effet Bahamas, une mystérieuse épidémie qui pousserait les gens à partir sous les tropiques avec l’argent de la caisse. La disparition de la caisse serait-elle une destruction programmée ? En suivant la piste de l’argent et le récit de quelques rescapés, je m’emploie, moi chômeuse, à démêler les fils d’une fiction communément admise.

Cycle Failles républicaines

Conversations, le second film du cycle, réalisé par Bertrand Meunier, crée un écrin propice au recueil de la parole en libérant les non-dits et autres tabous inhérents au milieu carcéral français par un dispositif minimaliste. Le cinéaste propose de confronter ou plutôt de créer un face-à-face rare et brut entre des personnes détenues et leurs surveillants pénitentiaires au sein de la Maison centrale de Poissy.

Ces deux films croisés sont des invitations à réfléchir activement, à penser en tant que citoyen.nes les pratiques et zones grises de nos institutions.

La séance sera suivie d’une discussion avec un membre de l’équipe du film..

Production et distribution Les Alchimistes

Gratuit sur réservation à l’adresse mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou par téléphone au 01.55.25.80.20.

Premier film de « Failles républicaines », nouveau cycle mené en partenariat avec l’association Périphérie, qui se propose de sonder les dysfonctionnements de deux institutions – l’assurance-chômage et le système pénitentiaire – grâce à des dispositifs cinématographiques singuliers.

Le samedi 03 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc



Afficher la carte du lieu Médiathèque Violette Leduc et trouvez le meilleur itinéraire

