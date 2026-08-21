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Projection du film :  » Dr’ Herr Maire « , Theatre Alsacien de Mulhouse, Mulhouse

vendredi 18 septembre 2026 · Theatre Alsacien de Mulhouse · Mulhouse

Projection du film :  » Dr’ Herr Maire « , Theatre Alsacien de Mulhouse, Mulhouse

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Theatre Alsacien de Mulhouse
Adresse
41 rue de la Sinne 68100 Mulhouse
Ville
68100 Mulhouse
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Projection du film :  » Dr’ Herr Maire  » 18 – 20 septembre Theatre Alsacien de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection gratuite du film : « Dr’ Herr Maire » un film en alsacien (sous- titré en français) de 1939, restauré en 2026 d’après une pièce de Gustave Stoskopf.
Durée 1h20.
Buvette et petite restauration sur place.

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Projection gratuite du film : « Dr’ Herr Maire » un film en alsacien (sous-titré en français) de 1939, restauré en 2026 d’après une pièce de Gustave Stoskopf.

©Nicolas Stoskopf

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