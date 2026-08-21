Informations pratiques

Projection du film : » Dr’ Herr Maire » 18 – 20 septembre Theatre Alsacien de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Projection gratuite du film : « Dr’ Herr Maire » un film en alsacien (sous- titré en français) de 1939, restauré en 2026 d’après une pièce de Gustave Stoskopf.

Durée 1h20.

Buvette et petite restauration sur place.

Theatre Alsacien de Mulhouse 41 rue de la Sinne 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0607158039 http://www.letam.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/projection-du-film-dr-herr-maire-1 »}]

Projection gratuite du film : « Dr’ Herr Maire » un film en alsacien (sous-titré en français) de 1939, restauré en 2026 d’après une pièce de Gustave Stoskopf.

©Nicolas Stoskopf