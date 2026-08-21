Projection du film : » Dr’ Herr Maire « , Theatre Alsacien de Mulhouse, Mulhouse
vendredi 18 septembre 2026 · Theatre Alsacien de Mulhouse · Mulhouse
Informations pratiques
Projection du film : » Dr’ Herr Maire » 18 – 20 septembre Theatre Alsacien de Mulhouse Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Projection gratuite du film : « Dr’ Herr Maire » un film en alsacien (sous- titré en français) de 1939, restauré en 2026 d’après une pièce de Gustave Stoskopf.
Durée 1h20.
Buvette et petite restauration sur place.
Theatre Alsacien de Mulhouse 41 rue de la Sinne 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0607158039 http://www.letam.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/projection-du-film-dr-herr-maire-1 »}]
Projection gratuite du film : « Dr’ Herr Maire » un film en alsacien (sous-titré en français) de 1939, restauré en 2026 d’après une pièce de Gustave Stoskopf.
©Nicolas Stoskopf
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