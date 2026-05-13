Projection du film « E.1027 » à la Maison Clémangis, Maison Clémangis, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Maison Clémangis · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Projection du film « E.1027 » à la Maison Clémangis Samedi 19 septembre, 20h00 Maison Clémangis Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Venez assister à la projection du film « E.1027 » sur l’architecte Eileen Gray, pionnère du modernisme, suivi d’un moment de partage.
Maison Clémangis 1 placette du cloître, 51000 Châlons-en Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 03 26 69 38 45 http://www.chalons-en-champagne.net Cette belle maison de notable, dotée d’une architecture solide et remarquable en pans de bois, a été construite vers 1470-1480. Aujourd’hui, elle abrite une galerie d’expositions qui accueille l’Ordre des Architectes et la MACA (Maison de l’Architecture de Champagne-Ardenne).
Venez assister à la projection du film « E.1027 » sur l’architecte Eileen Gray, pionnère du modernisme, suivi d’un moment de partage.
© Ville de Châlons
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