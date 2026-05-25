Projection du film Echos d’estives Le Mont Eymoutiers

Eymoutiers

Projection du film Echos d’estives

Le Mont La Baleine du Mont Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 19:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez Echos d’estives , un film sur le thème des bergers et bergères des Pyrénées. Présence possible des réalisatrices.

Durée 1h. A partir de 5 ans.

Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. .

Le Mont La Baleine du Mont Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00

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English : Projection du film Echos d’estives

L’événement Projection du film Echos d’estives Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin