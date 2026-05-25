Projection du film Echos d’estives Le Mont Eymoutiers
Projection du film Echos d’estives Le Mont Eymoutiers samedi 12 septembre 2026.
Eymoutiers
Projection du film Echos d’estives
Le Mont La Baleine du Mont Eymoutiers Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Découvrez Echos d’estives , un film sur le thème des bergers et bergères des Pyrénées. Présence possible des réalisatrices.
Durée 1h. A partir de 5 ans.
Gratuit, cette animation est offerte par le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin. .
Le Mont La Baleine du Mont Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 96 97 00
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English : Projection du film Echos d’estives
L’événement Projection du film Echos d’estives Eymoutiers a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin
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