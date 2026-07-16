Informations pratiques

Projection du film « Le Miroir magique d’Aloïse » suivi d’une table ronde proposé par Anne-marie Dubois. Samedi 19 septembre, 17h00 Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne Paris

Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

En marge de l’exposition Chefs-d’œuvres. Au cœur de la Collection Sainte-Anne, présentée au Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne, une projection du film Le Miroir magique d’Aloïse, réalisé par Florian Campiche en 1967 (24 min), est proposée en partenariat avec le Centre du Film sur l’Art de Bruxelles.

Résumé du film : Rencontre avec Aloïse Corbaz, l’une des figures majeures de l’art brut. Tourné quelques années avant sa mort dans l’hôpital psychiatrique où elle est internée, ce documentaire la montre au travail.

La projection sera suivie d’une table ronde animée par Anne-Marie Dubois, responsable scientifique du MAHHSA, qui permettra de remettre en perspective le discours psychiatrique porté par ce film à la lumière des enjeux contemporains.

Lieu à définir, rendez-vous en haut des escaliers du musée, à 17h.

Musée d’art et d’histoire de l’hôpital Sainte-Anne 1 Rue Cabanis, 75014 Paris, France Paris 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris Île-de-France 0145658696 http://musee-mahhsa.com Situé dans le 14e arrondissement de Paris, le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) conserve de nombreuses œuvres réalisées par des artistes-patients. Datées du XIXe siècle à nos jours, celles-ci proviennent de France, mais également d’hôpitaux du monde entier (Brésil, Inde, Japon…). La Collection Sainte-Anne est unique par son nombre, sa diversité, sa valeur patrimoniale, historique et esthétique. Avec près de 1800 œuvres inscrites à son inventaire à ce jour, elle continue à s’enrichir grâce à des dons : de psychiatres, d’institutions, de famille de patients et d’artistes.

Projection de **Le Miroir magique d’Aloïse**

ALOÏSE (ALOÏSE CORBAZ, DITE), OUCHY, 1940? © CEE – MAHHSA / PHOTO : DOMINIQUE BALIKO