Projection du film Le serment de Cyriaque en compagnie du Bouclier Bleu, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Grenoble

Informations pratiques

Projection du film Le serment de Cyriaque en compagnie du Bouclier Bleu Vendredi 18 septembre, 18h00 Bibliothèque d’étude et du patrimoine Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

En 2015, en plein conflit syrien, un petit groupe d’archéologues, de conservateurs et d’agents d’entretien se rendent tous les matins, pendant plusieurs mois, au musée national d’Alep, sous une pluie de bombes et de tirs de sniper. Leur objectif ? Évacuer les 50 000 antiquités de la ville assiégée. Sorti en 2021, Le serment de Cyriaque est un documentaire fiction, réalisé par Olivier Bourgeois. Interprété par les protagonistes en personnes, il retrace le sauvetage des antiquités du musée national d’Alep. Nous vous proposons de découvrir ce film lors d’une projection, en compagnie du Bouclier Bleu France, association spécialisée dans la protection du patrimoine.

Entrée la libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 Boulevard Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble, France Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476862100 https://bm-grenoble.fr/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine.aspx La bibliothèque est construite sur un terrain de 1700 m² selon un plan rectangulaire avec une des extrémités en arrondi tandis que l’autre présente une façade aveugle. Elle est couverte d’un toit terrasse. Cet édifice en béton armé est porté par 326 pieux moulés dans le sol, de 12 à 14 mètres de longueur. Les sous-sols sont occupés par les locaux techniques. Au rez-de-chaussée, se trouve le grand hall d’accueil. Les 4 étages suivants (1, 2, 3 et 4) abritent les 33 kms de rayonnage du silo (lieu de stockage des livres). Le 5e étage est dévolu en partie aux dépôts ainsi qu’à la consultation. La grande salle pour le public (capacité de 250 places) partage le 6e étage avec le service administratif. Il existe un 7e étage pour des bureaux et des loges. Au total, la bibliothèque conserve dans ses murs 800 000 ouvrages. Tram A et C : arrêt Chavant. Bus C1, C4, 18 : arrêt Chavant. Parkings payants à proximité / Pistes cyclables.

Journées européennes du patrimoine

©The Oath of Cyriac