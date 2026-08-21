Projection d’un court-métrage organisée par Les Incroyables Comestibles de Givors, Médiathèque Max-Pol Fouchet, Givors

Informations pratiques

Projection d’un court-métrage organisée par Les Incroyables Comestibles de Givors Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Max-Pol Fouchet Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En lien avec la fresque réalisée à côté du théâtre de verdure, découvrez le film d’animation réalisé par Corentin Asproni, Nathan de Bureau prose et de jeunes givordins.

Médiathèque Max-Pol Fouchet 5, place Henri Barbusse, 69700, Givors Givors 69700 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 49 18 46 https://www.mediatheque-givors.net/

En lien avec la fresque réalisée à côté du théâtre de verdure, découvrez le film d’animation réalisé par Corentin Asproni, Nathan de Bureau prose et de jeunes givordins.

©Les Incroyables Comestibles