Projection d’un film historique sur la façade de ce château du XIXe siècle, Château de Launaguet, Launaguet

Informations pratiques

Projection d’un film historique sur la façade de ce château du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 21h00 Château de Launaguet Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Découvrez l’histoire du château de Launaguet et l’œuvre de Virebent à travers une projection monumentale sur sa façade.

Cette création originale vous invite à plonger dans l’histoire du château et à porter un regard inédit sur ce patrimoine local. Installez-vous et laissez les murs raconter leur histoire. Au fil des images, le château se pare de ses plus beaux atours, fait revivre les grandes étapes de son passé et s’anime dans un spectacle mêlant histoire, lumière et création audiovisuelle.

Un spectacle inédit, écrit et réalisé par Albin Warette, de la Compagnie Millimétrée / Collectif Culture en mouvements.

Durée : 20 minutes.

Projections toutes les 30 minutes.

Château de Launaguet 95 chemin des Combes, 31140 Launaguet Launaguet 31140 Haute-Garonne Occitanie 05 61 74 07 16 http://www.mairie-launaguet.fr Le château actuel a été construit en 1845 sur les ruines d’un manoir incendié en 1805. Le domaine avait été racheté en décembre 1843 par Jacques-Henry Dufay, baron de Launaguet, préfet de Montauban, puis maître des requêtes au conseil d’état. Auguste Virebent (1729-1857), architecte briquetier, créateur d’une usine de céramique artistique au pied de la colline de Miremont, entreprend la reconstruction dès 1845 du château de Launaguet sur les ruines d’un ancien manoir. Il fit de cet édifice un véritable témoignage du travail de la terre cuite.

Mémoires de mur – Proojection murale sur la façade du château

© Mairie de Launaguet