Projection d’un film, Résidence autonomie, Ambarès-et-Lagrave

Informations pratiques

Projection d’un film Samedi 3 octobre, 20h00 Résidence autonomie Gironde

Gratuit – sur inscription – Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T20:00:00+02:00 – 2026-10-03T22:30:00+02:00

Cette année, la Nuit des bibliothèques donne le coup d’envoi de notre grande thématique annuelle : le polar. Mystères, énigmes, jeux et suspense seront au rendez-vous.

Projection d’un film surprise : entre faux-semblants, rebondissements et indices semés avec malice, découvrez un polar jubilatoire qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière minute. Car, dans cette histoire, rien n’est jamais vraiment ce qu’il paraît…Avez-vous deviné de quel film, il s’agit ?

Résidence autonomie 42 Av. Jules Ferry, 33440 Ambarès-et-Lagrave Ambarès-et-Lagrave 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 15 20 »}]

Venez assister à une séance de cinéma surprise polar cinéma