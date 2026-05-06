PROJECTION ÉCHANGE SUR LES CHIENS DE PROTECTION Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

PROJECTION ÉCHANGE SUR LES CHIENS DE PROTECTION

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Projection du film Rasco et nous sur les patous , suivie d’un temps de questions et d »échanges en présence d’un éleveur référent de l’Institut de l’Elevage sur les chiens de protection, Frédéric Ehret. la projection est ouverte et recommandée pour tous!

Les chiens de protection, parfois appelés patous , sont utilisés par les éleveurs, sur le Mont Lozère et sur l’ensemble du territoire du Parc national des Cévennes, pour protéger leurs troupeaux des prédateurs. Après une imprégnation au troupeau et une familiarisation aux humains très spécifiques, ces chiens sont essentiels à la cohabitation entre loups et activités pastorales. Parfois, les interactions avec d’autres usagers habitants, VTTistes, randonneurs, trailers, … peuvent être problématiques.

Afin de bien comprendre les forts enjeux autour de l’utilisation de ces chiens, nous visionnerons le film Rasco et nous , réalisé par Alex Falguier en collaboration avec l’Institut de l’Elevage (IDELE). Vous pourrez ensuite poser toutes vos questions à Frédéric Ehret, éleveur de brebis et référent de l’Institut de l’Élevage (IDELE) Comment se comporter face à un ou plusieurs chien(s) de protection ? Quelles sont les erreurs à éviter ? Peut-on intégrer des patous dans des troupeaux pâturant à proximité de sentiers de randonnée ? Etc…

Éleveurs, habitants, touristes habitués ou de passage, professionnels du tourisme, élus… la projection est ouverte et recommandée pour tous! .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Screening of the film Rasco et nous on patous , followed by questions and discussion in the presence of Frédéric Ehret, the Institut de l’Elevage’s reference breeder on guard dogs. The screening is open and recommended for all!

L’événement PROJECTION ÉCHANGE SUR LES CHIENS DE PROTECTION Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère