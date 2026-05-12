[PROJECTION] Echos d’Estives traversée des Pyrénées à la rencontre des éleveurs transhumants CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[PROJECTION] Echos d’Estives traversée des Pyrénées à la rencontre des éleveurs transhumants

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Chaque été, dans les Pyrénées, les troupeaux, guidés par leurs éleveurs et éleveuses, quittent les vallées pour rejoindre les pâturages d’altitude. Au fil d’une traversée à pied du massif, de l’Atlantique à la Méditerranée, Leila et Léna, étudiantes en école d’agronomie, sont allées à la rencontre de celles et ceux qui veillent sur ces troupeaux. Huit portraits saisis au cœur de leur quotidien. Huit paroles qui témoignent de la tension entre passion, sensibilité et pragmatisme.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec les 2 réalisatrices Léna Corsaut et Leila Marliac

Durée 57 minutes

Entrée libre et gratuite Pas d’inscription

Renseignements au 05 62 92 52 56

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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Every summer in the Pyrenees, herds of cattle leave the valleys for the high pastures, guided by their herders. Leila and Léna, students at an agronomy school, crossed the massif on foot, from the Atlantic to the Mediterranean, to meet the men and women who look after these herds. Eight portraits taken from the heart of their daily lives. Eight words that testify to the tension between passion, sensitivity and pragmatism.

The screening will be followed by a discussion with the 2 directors: Léna Corsaut and Leila Marliac

Running time: 57 minutes

Free admission No registration required

Information: 05 62 92 52 56

L’événement [PROJECTION] Echos d’Estives traversée des Pyrénées à la rencontre des éleveurs transhumants Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65