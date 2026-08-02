Projection en audio-description, Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage, Rennes

vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque des Champs Libres - 5e étage · Rennes

Informations pratiques

Projection en audio-description 25 septembre – 11 décembre, certains vendredis Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T15:00:00+02:00 – 2026-09-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T17:00:00+01:00

Un vendredi par mois, profitez d’une séance de cinéma en audio-description, accessible aux aveugles et malvoyants.

Au programme : une sélection de films français récents.

Pour connaître la programmation, adressez-vous à l’accueil.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Projection de films