Projection en avant-première du film sur la Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, entre Ciel et Terre, Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, Avallon

Informations pratiques

Projection en avant-première du film sur la Collégiale Saint-Lazare d’Avallon, entre Ciel et Terre Samedi 19 septembre, 10h00 Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne

Entrée libre et sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Collectif est heureux de vous révéler en avant-première le film qui a été réalisé par drone en ce début d’année pour révéler les atours de cet édifice remarquable, mais aussi les faiblesses structurelles qui l’affectent et nécessitent des travaux urgents.

Une splendide vue de la Collégiale et de la Ville d’Avallon depuis le ciel encore jamais offerte au grand public, et un outil de sensibilisation majeur pour encourager à la mobilisation autour de notre patrimoine en péril !

Le film tournera en boucle pendant la journée (10h – 16h), en complément d’autres activités (exposition via un « chemin de savoir », atelier enfants, rencontres avec les associations membres du Collectif Saint-Lazare qui se mobilise pour la restauration de Saint-Lazare), visites commentées …

Après 16h, place aux autres temps forts …

À ne pas manquer !

Tous les renseignements sur : https://www.helloasso.com/associations/parvis-de-bourgogne/evenements/journees-du-patrimoine-2026-tresors-caches-de-saint-lazare-d-avallon

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/parvis-de-bourgogne/evenements/journees-du-patrimoine-2026-tresors-caches-de-saint-lazare-d-avallon »}] La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

Le Collectif est heureux de vous révéler en avant-première le film qui a été réalisé par drone en ce début d’année pour révéler les atours de cet édifice remarquable, mais aussi les faiblesses qui et…

©Parvis de Bourgogne