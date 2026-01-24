Projection en Présence du réalisateur Belle Enfant Vayrac
Projection en Présence du réalisateur Belle Enfant Vayrac vendredi 17 juillet 2026.
Vayrac
Projection en Présence du réalisateur Belle Enfant
Cinéma l’uxello Vayrac Lot
Tarif : – – 5.5 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
BELLE ENFANT, DE JIM (THIERRY TERRASSON)
2024
BELLE ENFANT, DE JIM (THIERRY TERRASSON)
2024. COMÉDIE-DRAME. Présentation du film par l'auteur et dédicaces. Emily apprend que sa mère a tenté de se suicider. Direction l’Italie avec ses sœurs mais tout ceci est une mise en scène. Furieuse, elle s'enfuit à Gênes et fait connaissance d'un homme mystérieux
Tarifs Cinéma
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Cinéma l’uxello Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60
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English :
BELLE ENFANT, BY JIM (THIERRY TERRASSON)
2024
L’événement Projection en Présence du réalisateur Belle Enfant Vayrac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne
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