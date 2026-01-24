Vayrac

Projection en Présence du réalisateur Belle Enfant

Cinéma l’uxello Vayrac Lot

Tarif : – – 5.5 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

BELLE ENFANT, DE JIM (THIERRY TERRASSON)

2024

BELLE ENFANT, DE JIM (THIERRY TERRASSON)

2024. COMÉDIE-DRAME. Présentation du film par l'auteur et dédicaces. Emily apprend que sa mère a tenté de se suicider. Direction l’Italie avec ses sœurs mais tout ceci est une mise en scène. Furieuse, elle s'enfuit à Gênes et fait connaissance d'un homme mystérieux

Tarifs Cinéma

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Cinéma l’uxello Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 80 18 36 60

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English :

BELLE ENFANT, BY JIM (THIERRY TERRASSON)

2024

L’événement Projection en Présence du réalisateur Belle Enfant Vayrac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne