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Projection et conférence Les petites bêtes de montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Projection et conférence Les petites bêtes de montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Projection et conférence Les petites bêtes de montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

L’appel des libellules un documentaire sur ces insectes fascinants et menacés, suivi d’une intervention d’un entomologiste.
Avec David SOULET, entomologiste, du Conservatoire d’espaces naturels Occitanie.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

L’appel des libellules : a documentary on these fascinating and threatened insects, followed by a talk by an entomologist.
With David SOULET, entomologist, from the Conservatoire d’espaces naturels Occitanie.

L’événement Projection et conférence Les petites bêtes de montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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