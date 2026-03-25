Projection et conférence Les petites bêtes de montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Projection et conférence Les petites bêtes de montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’appel des libellules un documentaire sur ces insectes fascinants et menacés, suivi d’une intervention d’un entomologiste.

Avec David SOULET, entomologiste, du Conservatoire d’espaces naturels Occitanie.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

L’appel des libellules : a documentary on these fascinating and threatened insects, followed by a talk by an entomologist.

With David SOULET, entomologist, from the Conservatoire d’espaces naturels Occitanie.

L’événement Projection et conférence Les petites bêtes de montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65