PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LES TRAVAILLEURS DU VIDE Frontignan
dimanche 27 septembre 2026 · Frontignan
Informations pratiques
Frontignan
PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LES TRAVAILLEURS DU VIDE
Avenue Frédéric-Mistral Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Après plusieurs années passées auprès de l’équipe de CirkVOST, Jane Kozlowski a réalisé un documentaire qui vous plongera au cœur de l’intimité de ce collectif sans chef où chacun se donne corps et âme face aux défis. .
Avenue Frédéric-Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr
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English :
L’événement PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LES TRAVAILLEURS DU VIDE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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