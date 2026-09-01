Informations pratiques

Frontignan

PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LES TRAVAILLEURS DU VIDE

Avenue Frédéric-Mistral Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Après plusieurs années passées auprès de l’équipe de CirkVOST, Jane Kozlowski a réalisé un documentaire qui vous plongera au cœur de l’intimité de ce collectif sans chef où chacun se donne corps et âme face aux défis. .

Avenue Frédéric-Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 54 92 culture@frontignan.fr

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English :

L’événement PROJECTION ET RENCONTRE AVEC LES TRAVAILLEURS DU VIDE Frontignan a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau