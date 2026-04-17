Lure

Projection évènement cinéma espace Méliès

Esplanade Charles de Gaulle Lure Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

ÉVÉNEMENT AU CINEMA DE LURE!

L’Espace Méliès a le plaisir d’accueillir une projection exceptionnelle du long-métrage docu-fiction alsacien

✨ LABEUR DE LABOURS ✨

Samedi 02 mai 2026 à 20h Espace Méliès LURE

Réalisé par Anaïs Gasparini, Labeur de labours mêle fiction et témoignages de véritables agriculteurs alsaciens, pour raconter une histoire profondément humaine, ancrée dans notre territoire et plus que jamais en résonance avec l’actualité.

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Anaïs Gasparini

PAUSE GOURMANDE à l’issue de la projection avec une dégustation et vente de produits locaux. .

Esplanade Charles de Gaulle Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Projection évènement cinéma espace Méliès Lure a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE