Projection Everybody’s fine 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Salle Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux

lundi 19 octobre 2026 · Salle Notre Dame de la Salette · La Salette-Fallavaux

Informations pratiques

La Salette-Fallavaux

Projection Everybody’s fine 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 20:30:00

fin : 2026-10-19

Date(s) :

2026-10-19

Projection du film Everybody’s fine de Kirk Jones (2009) Québec.

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Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com

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English :

Screening of the film Everybody’s Fine by Kirk Jones (2009) in Quebec.

L’événement Projection Everybody’s fine 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Matheysine Tourisme