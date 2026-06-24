UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Projection The quiet girl 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Salle Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux

Projection The quiet girl 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Salle Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux samedi 17 octobre 2026.

Lieu
Salle Notre Dame de la Salette
Adresse
11459 Route du Sanctuaire
Ville
38970 La Salette-Fallavaux
Département
Isère
Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

La Salette-Fallavaux

Projection The quiet girl 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation

Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Projection du film The quiet girl de Colm Bairéad (2022) Irlande.
  .

Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90  cinemalasalette@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Screening of the film The Quiet Girl by Colm Bair%E9ad (2022), Ireland.

L’événement Projection The quiet girl 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-24 par Matheysine Tourisme

À voir aussi à La Salette-Fallavaux (Isère)