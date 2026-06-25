Projection L’incompris 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Salle Notre Dame de la Salette La Salette-Fallavaux
dimanche 18 octobre 2026 · Salle Notre Dame de la Salette · La Salette-Fallavaux
Informations pratiques
La Salette-Fallavaux
Projection L’incompris 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation
Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Projection du film L’incompris de Luigi Comencini (1966) Italie.
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Salle Notre Dame de la Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 64 39 90 cinemalasalette@gmail.com
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English :
Screening of the film L’incompris by Luigi Comencini (1966), Italy.
L’événement Projection L’incompris 16e édition du Festival Cinéma et Réconciliation La Salette-Fallavaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Matheysine Tourisme
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