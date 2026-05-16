Sainte-Sévère-sur-Indre

Projection exceptionnelle en plein air de la version restaurée de Jour de Fête en 4K

Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Samedi 4 juillet la Place du Marché de Sainte-Sévère-sur-Indre accueillera une projection exceptionnelle en plein air et sur écran géant de Jour de Fête de Jacques Tati.

L’occasion unique de (re)découvrir ce chef-d’œuvre emblématique du cinéma français dans une version inédite, restaurée en 4K, à partir de la bobine originale retrouvée !

Alors que la version restaurée de Mon Oncle vient d’être présentée au Festival de Cannes, celle de Jour de fête sera dévoilée au Festival de La Rochelle deux jours avant sa projection à Sainte-Sévère, lieu emblématique du tournage du film. C’est le catalogue en son entier des films de Jacques Tati qui sera mis à l’honneur cet automne, avec la sortie du coffret intégral de son œuvre restaurée. La projection se tiendra en présence de Jérôme Deschamps et de Macha Makeïeff qui œuvrent, à travers Les Films de Mon Oncle, à la valorisation et à la transmission de l’héritage de Jacques Tati. .

Place du Marché Sainte-Sévère-sur-Indre 36160 Indre Centre-Val de Loire evenement@ricordanza.fr

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English :

On Saturday, July 4, the Place du Marché in Sainte-Sévère-sur-Indre will host a special outdoor screening of Jacques Tati’s *Jour de Fête* on a giant screen.

L’événement Projection exceptionnelle en plein air de la version restaurée de Jour de Fête en 4K Sainte-Sévère-sur-Indre a été mis à jour le 2026-06-16 par BERRY