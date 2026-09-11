Projection : Femmage à Paula Delsol, Cinéma Omnia Republique, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Cinéma Omnia Republique · Rouen
Informations pratiques
Projection : Femmage à Paula Delsol Dimanche 20 septembre, 10h30 Cinéma Omnia Republique Seine-Maritime
Durée 2h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Alors que depuis ses débuts le cinéma se décline aussi au féminin, de nombreuses réalisatrices sont ignorées et méconnues. Elles Font Leur Cinéma rend femmage à l’une de ces réalisatrices avec la projection de La Dérive (1964). Réalisatrice de la Nouvelle Vague soutenue par François Truffaut, Paula Delsol demeure pourtant largement méconnue. La projection sera suivie d’un échange avec Aurore Renault, maîtresse de conférences en études cinématographiques et historienne du cinéma.
– Elles Font Leur Cinéma –
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026
Cinéma Omnia Republique 28 Rue de la Republique, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235078270 https://www.omnia-cinemas.com/ [{« type »: « email », « value »: « ellesfontleurcinu00e9ma@lilo.org »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Alors que depuis ses débuts le cinéma se décline aussi au féminin, de nombreuses réalisatrices sont ignorées et méconnues. Elles Font Leur Cinéma rend femmage à l’une de ces réalisatrices avec la de …
©Alain Baron
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