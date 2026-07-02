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AGENDA · Bellerive-sur-Allier

Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA Le Geyser Bellerive-sur-Allier

mardi 10 novembre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Début
mardi 10 novembre 2026
Fin
mardi 10 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Le Geyser
Adresse
43 rue Jean-Baptiste Burlot
Ville
03700 Bellerive-sur-Allier
Département
Allier
Tarif
4 4 4

Bellerive-sur-Allier

Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 15:00:00
fin : 2026-11-10 16:40:00

Date(s) :
2026-11-10

Un portrait intime de Frida Kahlo, artiste révolutionnaire et femme de caractère.
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00  geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

An intimate portrait of Frida Kahlo, a revolutionary artist and a woman of strong character.

L’événement Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations

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