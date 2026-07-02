Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 15:00:00

fin : 2026-11-10 16:40:00

Date(s) :

2026-11-10

Un portrait intime de Frida Kahlo, artiste révolutionnaire et femme de caractère.

.

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An intimate portrait of Frida Kahlo, a revolutionary artist and a woman of strong character.

L’événement Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations