Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA Le Geyser Bellerive-sur-Allier
mardi 10 novembre 2026 · Le Geyser · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA
Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-10 15:00:00
fin : 2026-11-10 16:40:00
Date(s) :
2026-11-10
Un portrait intime de Frida Kahlo, artiste révolutionnaire et femme de caractère.
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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com
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English :
An intimate portrait of Frida Kahlo, a revolutionary artist and a woman of strong character.
L’événement Projection film documentaire FRIDA VIVA LA VIDA Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations
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