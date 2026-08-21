Projection : film mystère de Noël, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing
samedi 19 décembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Tourcoing
Informations pratiques
Projection : film mystère de Noël Samedi 19 décembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid Nord
Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 3 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-12-19T15:00:00+01:00 – 2026-12-19T16:00:00+01:00
Découvrez un film d’animation jeunesse réunissant deux courts-métrages, pensé pour émerveiller petits et grands. Entre aventures et personnages attachants, nous vous invitons à un rendez-vous familial idéal pour vivre l’esprit de Noël, rire, rêver et s’émouvoir ensemble pendant les fêtes.
Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la médiathèque Andrée Chedid vous propose de découvrir en famille un film d’animation pour plonger dans la magie de Noël.
Droits réservés
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