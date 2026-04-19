PROJECTION : FRANTZ FANON D’ABDENOUR ZAHZAH Cinématographe (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 20:30 – 22:30

Gratuit : non Tarifs sur www.lecinematographe.com/tarifs/ Adulte

Hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, Algérie française, entre 1953 et 1956. Le jeune médecin Frantz Fanon y observe les patients atteints de pathologies mentales autant que l’exercice de la psychiatrie coloniale à l’œuvre au sein de l’institution. Dans le contexte de l’insurrection algérienne, Fanon écoute, soigne et travaille à déconstruire les pratiques de soins racistes qui aliènent. Réalisé à partir des notes cliniques rédigées par Fanon et de nombreux témoignages, le biopic de Abdenour Zahzah dresse un portrait documenté, articulant la figure du médecin et celle du militant anticolonialiste.Présentation de séance en présence de Hervé Inial, ethno-psychiatre au CHU de NantesUne table-ronde dédiée à Frantz Fanon est organisée par le MRAP, Mémoire de l’Outre-Mer et la MCM le mercredi 20 mai à 18h30, dans l’amphi Jules Vallès.Par le Festival des 3 Continents

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

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