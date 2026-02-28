Projection, Gardiens de la forêt (épisode 1) La Distylerie Luçon
Projection, Gardiens de la forêt (épisode 1) La Distylerie Luçon samedi 11 juillet 2026.
Luçon
Projection, Gardiens de la forêt (épisode 1)
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:30:00
fin : 2026-07-11 15:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Au cœur de plusieurs forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, partez à la rencontre de représentants des communautés autochtones qui s’engagent pour la protection de ces poumons verts reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité… À travers leur regard sensible, cette série documentaire nous invite à redonner place à leur vision du monde.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
L’événement Projection, Gardiens de la forêt (épisode 1) Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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